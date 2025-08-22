A dos meses y medio de haber dado a luz, Marianela Valverde compartió que enfrentó un parto de emergencia que la puso en riesgo real de fallecer debido al uso de medicamentos anticoagulantes durante su embarazo.

Macarena nació el 14 de junio, cuando apenas se habían cumplido 32 semanas de gestación.

Aunque actualmente la bebé está sana y creciendo con normalidad, su llegada al mundo fue todo menos sencilla.

La cesárea que estaba planificada con calma se convirtió en una operación urgente cuando Marianela comenzó a tener contracciones fuertes que pusieron en peligro la vida de ambas.

“Cuando llegamos al hospital (pasada la medianoche), el doctor me hizo el chequeo, me dijo que las contracciones estaban muy altas y notó algo en la bebé y me dijo que me iba a operar en una hora”, compartió Valverde durante una transmisión en vivo desde Instagram.

La también exconductora explicó que es paciente de trombofilia, por lo que durante todo el embarazo tuvo que inyectarse un anticoagulante.

“Yo soy de trombofilia y siempre me inyectaba unos medicamentos para hacer más líquida la sangre, cuando a uno le van a hacer cesárea tiene que suspender el tratamiento mínimo 24 horas (antes) y me hacían falta cinco horas para cumplir con las 24”, afirmó.

Aunque Marianela intentó posponer el parto para esperar ese tiempo, el médico le indicó que eso no era posible y que debía ser intervenida de inmediato.

“El doctor me dijo que tenía que operarme ya. Me empezó a dar un poco de susto porque me dijo que había una mala noticia, ya que como tenía anticoagulantes y no se había vencido el plazo que se debe esperar antes de operar, me tenían que sedar por completo”, continuó.

“Fueron muchas malas noticias de golpe. Me puse muy nerviosa, me asusté montones y, literal, cerré los ojos y le dije a Diosito que estaba en sus manos. El doctor me decía que el mínimo error, si no me dormía por completo y me ponía la epidural, podría ser que se me fuera un coágulo al cerebro y me matara. Yo estaba aterrada”, agregó.

La empresaria también relató que el doctor tenía solo dos minutos para sacar a Macarena antes de que el efecto de la anestesia general llegara a la bebé a través del cordón umbilical.

Afortunadamente, ambas salieron bien, pero el proceso le robó a Nela algunos de los momentos más esperados de su maternidad.