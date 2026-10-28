Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La creadora de contenido María González compartió un detalle poco conocido de su lucha contra el cáncer: su hermano también fue diagnosticado con la enfermedad mientras ella atravesaba su propio tratamiento.

La situación representó un duro golpe para su familia, especialmente para sus padres, quienes acompañaron a ambos durante ese proceso.

“Mis papás son muy valientes porque de verdad que llevar esa lucha y esa batalla de dos hijos pasando por un proceso así fue muy duro”, expresó durante una conversación en el podcast bio101podcast.

González recordó que conserva una fotografía que refleja lo que vivieron en aquella época, cuando ambos recibían quimioterapia en el mismo lugar.

“Tenemos hasta una foto que nos toca todas las fibras porque estamos en un cuartito y a la par está mi hermano recibiendo quimio y a la par estoy yo”, relató.

Pese a la difícil experiencia, la creadora de contenido aseguró que su hermano actualmente se encuentra muy bien y que incluso se convirtió en padre recientemente.

También recordó una reunión familiar para agradecer por la vida, un encuentro que estuvo cargado de emociones y que le permitió dimensionar todo lo que habían superado.