María Corina Machado regresa a Venezuela

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

(Caracas, Venezuela, AFP) La líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado regresó a Venezuela, confirmó la propia dirigente el domingo tras casi un año en el exilio. “Estoy aquí. Con ustedes”, escribió en un mensaje en X.

Machado, de 60 años, había hecho anteriormente al menos siete intentos de regresar a Venezuela sin lograrlo, según fuentes de su partido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo no estar al tanto de su llegada, pero expresó su deseo de que se encuentre a salvo.

“No sé nada sobre eso, pero creo que es una mujer muy agradable. Me dio su premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo. Nos está yendo muy bien en Venezuela”, declaró Trump a periodistas.

“Aquí está tu gente”

Machado acudió este domingo a la iglesia de Santa Rosa, en Barquismeto, unos 400 kms al oeste de Caracas, para agradecer a la Divina Pastora por su vuelta al país, indicaron sus voceros.

“Aquí está tu gente María”, le gritaron al ingresar al templo, según imágenes divulgadas en las redes por su equipo en las que se le muestra vestida de camiseta blanca y jeans, rodeada de seguidores, algunos de ellos en llanto por la emoción.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recoger el premio Nobel, luego de pasar casi un año en la clandestinidad y en medio de la ola de arrestos que desató la controvertida reelección de Nicolás Maduro en 2024.

Su aliado Edmundo González Urrutia celebró su regreso. “¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos”, escribió en X.

“Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final”, añadió.

González Urrutia fue el candidato de Machado en las presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024 y reivindica haber ganado esos comicios.

Machado vuelve al país nueve meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos y de que su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera como presidenta interina.

Miles de venezolanos marcharon el jueves en varias ciudades del país para exigir su regreso. Su partido, Vente Venezuela, pide elecciones presidenciales en 2027.

Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, ha asegurado que se realizarán elecciones en Venezuela, pero sin precisar una fecha.

En tanto, su gobierno y un sector de la oposición mantienen una mesa de diálogo para una transición, unas conversaciones a las cuales Machado no fue convocada, pero que dijo que no obstaculizaría.

Muchos de los dirigentes del partido Vente Venezuela volvieron recientemente del exilio, a donde partieron después de una ola de represión pos electoral que dejó 28 muertos y más de 2.400 arrestados, incluidos decenas de colaboradores de Machado.

El partido también exigió que se elimine la inhabilitación política que impidió a Machado ser candidata a la presidencia.

Reiteró esta exigencia luego que una magistrada del Tribunal Supremo confesara que fue obligada a firmar la inhabilitación de Machado porque sus hermanos y su cuñada militares habían sido detenidos.