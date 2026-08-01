Marenco regresa a la Basílica 

El presentador televisivo, Ítalo Marenco, y su esposa, Cindy Villalta, emprendieron la tradicional romería hacia la Basílica de los Ángeles, en Cartago, para cumplir una promesa muy especial.

La visita tuvo un significado distinto al del año anterior. En el 2025 el comunicador acudió al santuario para pedir orientación sobre el paso que estaba a punto de dar en su carrera profesional ya que dejaba un espacio televisivo para incorporarse a otro.

Un año después, la pareja volvió al mismo lugar, pero esta vez para expresar su agradecimiento por el camino que tomó su vida.

A través de sus redes sociales, el presentador compartió imágenes del recorrido y un emotivo mensaje dedicado a la Virgen de los Ángeles.

“Hoy de rodillas doy gracias por lo que pedí el año pasado. Han sido muchísimos cambios, donde ustedes me han acompañado y apoyado en todo. Gracias familia. Ustedes están en mis oraciones. ¡Gracias por tanto! Dios bendiga sus hogares hoy, mañana y siempre”, expresó el tico a través de su Instagram.

La publicación recibió decenas de mensajes de apoyo y felicitaciones por parte de seguidores, quienes celebraron el momento que vive el comunicador tanto en lo personal como en lo profesional.