Marcos Mora, un vecino de Matina en Limón, está a punto de dar un paso decisivo hacia una nueva vida.

Después de 15 años de vivir prácticamente encerrado en su hogar con un linfedema gigante en su pierna derecha, será sometido a una cirugía en menos de 3 meses.

Su historia comenzó a cambiar cuando un equipo médico del Centro Laparoscópico de Costa Rica decidió brindarle acompañamiento y apoyo en el proceso hacia la intervención quirúrgica.

@diario.extra #Nacionales | Después de 15 años de vivir con un linfedema severo en su pierna derecha, una condición que lo mantuvo prácticamente encerrado en su hogar, Marcos Mora será sometido a una cirugía en menos de 3 meses. Periodista: Mariana Sandoval. Producción: Gabriela Gago. Imágenes y videos: Mauricio Mora y Catalina Mairena. ♬ sonido original – Diario Extra

Grupo Extra dio a conocer su caso en febrero pasado. En ese momento, Mora confesó sentirse esclavo de su propio cuerpo.

Hoy, esa esclavitud comienza a desaparecer. Según Marcos, la operación representa una esperanza tangible, y con ella, la posibilidad de recuperar su movilidad, independencia y calidad de vida.

Marcos Mora 6 meses atrás – Fotografía: Jorge Castillo

Traslado desde Limón

El pasado martes 19 de agosto, Marcos Mora se trasladó desde Matina hasta San José para realizarse los exámenes médicos y pruebas preoperatorias necesarias antes de su próxima cirugía.

Primo removió asientos de buseta para facilitar acomodo de Marcos – Fotografía: Catalina Mairena

Durante todo el trayecto estuvo acompañado por su madre, su esposa, su sobrino y un primo, quien viajó desde Grecia y facilitó un vehículo especialmente adaptado para permitir el ingreso de Marcos en la parte trasera.

Trayecto hasta San José fue difícil e incómodo para Marcos – Fotografía: Catalina Mairena

La madre de Marcos, Ruth González, contó que él estaba nervioso desde el día anterior. El viaje fue duro: hacía mucho sol y, como la Ruta 32 estaba cerrada, llegaron una hora tarde.

“Yo le pido a Diosito que todo salga bien”, dijo con esperanza. “Como se nos complicó el transporte, él decía que ya no quería venir. Pero yo lo regañé, porque hemos hecho mucho esfuerzo para estar aquí. Agradezco que han estado pendientes del caso. Ya estamos cerca, y vamos a ver cómo queda el muchacho, si vuelve a ser como antes, porque esa pelota (el linfedema) le cuesta mucho moverla”.

El traslado se realizó hasta Medicentro en La Sabana, donde fue recibido por un equipo de médicos y enfermeras, quienes destinaron la sala de emergencias exclusivamente para la atención de Marcos, junto con compañías como Medi Gastric y Laboratorios Echandi.

Médicos y enfermeras atendieron a Mora de inmediato – Fotografía: Catalina Mairena

Sala de emergencias se dispuso para atención exclusiva de Marcos – Fotografía: Catalina Mairena

Diferentes médicos le realizaron varios procedimientos a Marcos – Fotografía: Catalina Mairena

“Estoy un poquito ansioso, con nervios… me sudan mucho las manos. Pero sé que es parte del proceso. Sé que estoy en buenas manos y que todo va a salir bien, en el nombre de Dios”, afirmó Mora al llegar al centro médico.

Pruebas y exámenes preoperatorios

Según el Dr. Jorge Esmeral, cirujano bariátrico y uno de los especialistas a cargo del caso, el objetivo principal es preparar a Marcos para una cirugía bariátrica, que podría consistir en una manga gástrica o un bypass gástrico.

Dr. Esmeral lidera el equipo médico que valora a Mora – Fotografía: Catalina Mairena

Esta intervención busca mejorar su estado general de salud como paso previo a una segunda operación, destinada a tratar el linfedema severo que ha afectado su pierna derecha durante los últimos 15 años.

Según el Dr. Esmeral, los procedimientos que se le realizaron a Mora son:

Gastroscopia con sedación bajo anestesia.

Ultrasonido de abdomen general y del linfedema.

Exámenes de laboratorio.

Electrocardiograma.

Ecocardiograma.

El Dr. Randall Buján, radiólogo, le realizó diversos ultrasonidos – Fotografía: Catalina Mairena

“Don Marcos ha hecho un esfuerzo muy importante. Afortunadamente, ha perdido más de 70 libras en este tiempo, lo cual nos tiene muy motivados y vamos a seguir subiendo en esta pirámide para poder operarlo y cambiarle la vida, que es lo que queremos desde un inicio”, expresó el Dr. Esmeral sobre los procedimientos.

El doctor también destaca el compromiso de Mora, pues hace unos meses no podía levantarse de la cama y ahora logra hacerlo varias veces al día por sus propios medios. Incluso realiza caminatas cortas y ejercicios con pesas ligeras.

El Dr. Esmeral ha podido comprobar estos avances durante los encuentros virtuales mensuales que mantienen, en los cuales ha observado una mejoría significativa.

Buján también examinó el linfedema de Marcos – Fotografía: Catalina Mairena

Asimismo, resalta la importancia de los procedimientos preoperatorios, no solo en el caso de Mora, sino en cualquier cirugía, ya que reducen de manera considerable el riesgo de complicaciones durante la intervención quirúrgica.

Próximos pasos

Según el Dr. Ivan Kafarela, internista, Mora tiene un riesgo quirúrgico ligeramente elevado, pero puede operarse sin mayores complicaciones.

El Dr. Kafarela fue el encargado de darle los buenos resultados a Mora – Fotografía: Catalina Mairena

Los resultados revelaron que Marcos presenta niveles bajos de proteínas, por lo que se ajustará su dieta para favorecer la recuperación y, aunque tiene una enfermedad metabólica leve, su corazón y circulación están en buen estado para tolerar la anestesia durante los procedimientos.

“Estamos muy satisfechos con la evaluación. Creo que es un momento bonito para él; ha hecho un esfuerzo muy grande como paciente al perder peso antes de esta visita médica, y está muy comprometido con su recuperación”, afirmó Kafarela sobre los resultados de los exámenes.

De acuerdo al médico internista, estas pruebas tienen una validez de 3 meses, por lo tanto, ahora solo quedaría coordinar la parte logística y agendar la fecha del primer procedimiento quirúrgico.