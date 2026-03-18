Marco Ureña estuvo presente ayer en el Estadio Alejandro Morera Soto durante la derrota de Alajuelense ante Los Angeles FC (LAFC), resultado que significó la eliminación rojinegra de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El delantero costarricense, quien militó en ambos equipos, llamó la atención al celebrar los goles del conjunto estadounidense.

Ureña disputó 19 partidos con el LAFC, en los que anotó dos goles y brindó cinco asistencias. Por su parte, con Alajuelense jugó 110 encuentros, marcó 22 goles y sumó 13 asistencias.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra