Marco del retrato de Luis Guillermo Solís sirvió de molde para el de Rodrigo Chaves en la Asamblea Legislativa

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El marco del retrato del expresidente Luis Guillermo Solís fue utilizado como molde para confeccionar el que albergará la imagen del también expresidente Rodrigo Chaves en el Salón de Jefes de Estado de la Asamblea Legislativa.

Así lo confirmó Alejandra Bolaños, gerente general del Congreso, quien explicó que esa fue la razón por la que durante un tiempo el retrato de Solís no se encontraba colocado en su lugar habitual.

Según la funcionaria, el marco de Solís fue retirado para utilizarlo como referencia en la elaboración de la nueva estructura destinada al retrato de Chaves.

“Se usó como molde para el de don Rodrigo. Entonces, por eso no estaba, pero ya está”, explicó.

Bolaños señaló que desconoce por qué se escogió específicamente el marco del expresidente Solís y no el de otros exmandatarios, como Laura Chinchilla o Carlos Alvarado.

Salón de Jefes de Estado. Foto: Sergio Espinoza.

El nuevo marco para el retrato de Chaves tuvo un costo de ₡5,3 millones y ya se encuentra en poder de la Asamblea Legislativa. Ahora, el Congreso permanece a la espera de que representantes del expresidente informen cuándo estará listo el retrato, cuya elaboración y costo corresponden a Chaves.

Una vez concluido, deberá ser donado a la Asamblea Legislativa para su colocación y posterior develación en el salón de jefas y jefes de Estado.