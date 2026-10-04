Marcha por los derechos animales reúne a personas en San José

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Varias personas participan este domingo en una concentración y marcha pacífica en defensa de los derechos y el bienestar de los animales, en una actividad que se desarrolla en los alrededores de la Plaza de la Cultura, en San José, y tendrá como fin la Plaza de la Democracia.

La concentración inició a las 9 a. m. y reúne a personas que solicitan cambios y un mayor cumplimiento de las leyes relacionadas con la protección animal.

Entre las participantes se encuentran la diputada María Eugenia Román, así como Zenaida Chaves, alcaldesa del cantón de Belén.

Las personas participantes plantean una serie de solicitudes como:

El reconocimiento de los animales como seres sintientes,

Una regulación para la pólvora sonora

Un mayor apoyo del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) a las organizaciones dedicadas al bienestar animal

Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales

Y el fortalecimiento de la Ley N.° 9458, relacionada con el maltrato animal

Establecer medidas para garantizar un transporte seguro para los animales domésticos

Incorporar el bienestar animal dentro de la malla curricular del Ministerio de Educación Pública (MEP)

La creación de un hospital veterinario

La actividad busca visibilizar las solicitudes de las organizaciones y personas participantes, quienes plantean que cumplan, fortalezcan y actualicen las normas de protección animal.