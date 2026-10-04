Marcha por los derechos animales reúne a personas en San José

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Varias personas participan este domingo en una concentración y marcha pacífica en defensa de los derechos y el bienestar de los animales, en una actividad que se desarrolla en los alrededores de la Plaza de la Cultura, en San José, y tendrá como fin la Plaza de la Democracia.
La concentración inició a las 9 a. m. y reúne a personas que solicitan cambios y un mayor cumplimiento de las leyes relacionadas con la protección animal.
Entre las participantes se encuentran la diputada María Eugenia Román, así como Zenaida Chaves, alcaldesa del cantón de Belén.
Las personas participantes plantean una serie de solicitudes como:
La actividad busca visibilizar las solicitudes de las organizaciones y personas participantes, quienes plantean que cumplan, fortalezcan y actualicen las normas de protección animal.