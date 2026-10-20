Marcha de universidades públicas genera afectación vial en San Pedro

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La marcha de universidades públicas contra los recortes a la educación superior genera afectación vial este martes en San Pedro, debido al desplazamiento de los manifestantes desde la Fuente de la Hispanidad hasta la Plaza de la Democracia.

La movilización comenzó a las 9:00 a. m. y cuenta con la participación de estudiantes de las cinco universidades públicas, rectores, sindicatos y organizaciones sociales.

Fotografía Sergio Espinoza

Fotografía Sergio Espinoza

La protesta se realiza en medio de la discusión legislativa de varias mociones que plantean recortes presupuestarios a las universidades públicas para el 2027.