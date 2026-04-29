Marcha de la Marihuana: Municipalidad de San José cambia decisión

Tras haber aprobado inicialmente un permiso para realizar una Marcha de la Marihuana en el Parque Francia, posteriormente revocado por temas vecinas; el Concejo Municipal de San José enterró nuevamente los permisos para este evento.

La organización del evento habría presentado nuevamente los trámites para que se autorizará la Marcha Mundial de la Marihuana Costa Rica 2026 esta vez en el Parque Nacional, sin embargo, con seis votos a favor y cinco en contra, los regidores acogieron la recomendación de negar los permisos para el desarrollo de la manifestación.

Si bien la decisión deberá ser votada una vez más para que quede en firme, con esta votación el Concejo Municipal no autorizaría la convocatoria de personas la cual estaba inicialmente para celebrarse el 9 de mayo en la capital.

El regidor Brandon Guadamuz defendió el derecho a la Marcha de la Marihuana alegando que “el Parque Nacional es un lugar mucho más ideal para poder hacerse esta concentración, porque es más grande, no hay muchos vecinos ahí, solo comercios”, sumado a la defensa al derecho a manifestarse de los ciudadanos.

En conversación con Grupo Extra, los organizadores aseguraron que con el espacio lo que buscan es generar educación y conciencia sobre el consumo de canabbis, así como detener la criminalización de la planta a nivel legal y social.