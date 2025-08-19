El director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, aseguró que debido al consumo de cocaína en el país, existen 40 mil personas que podrían caer en indigencia.

Así lo dio a conocer el jerarca municipal en entrevista con Asiento Extra de Extra Radio de los 92.3 FM.

“Al menos entre 40 y 45 mil personas en Costa Rica consumen cocaína. Estamos hablando que si tenemos entre 5 mil y 6 mil personas que ya están en situación de calle, porque ya la droga les ganó la batalla y ya están en condición de indigencia, quiere decir que todavía existe un universo de hasta 40 mil personas que podrían llegar a la indigencia“, indicó Solano.

Datos del director de Policía Municipal indicó que estas personas en situación de calle pueden gastar hasta ₡10 mil colones diarios para el consumo.

“El país solo necesita media tonelada de cocaína pura para surtir el mercado local, media tonelada de cocaína pura, y el país registra decomisos de hasta por 27 toneladas”, recalcó Solano.

El jerarca asegura que el consumo y la adicción perjudican significativamente a la ciudadanía costarricense, principalmente en San José.

