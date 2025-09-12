El exvolante de Liga Deportiva Alajuelense y ahora asistente técnico, el brasileño Marcelo Sarvas la tiene clara. La Liga debe recuperar los tres puntos perdidos en el sur de nuestro país y ganar el juego de este sábado a las 8 de la noche ante Liberia. El cotejo será en el estadio Alejandro Morera Soto, ubicado en el Llano de Alajuela. Tiene la dicha de que ya está inscrito y podrá estar en la banca como asistente, en el Morera Soto, la que fue y sigue siendo su casa.

¿Cómo se han preparado?

Nosotros tuvimos una semana larga y pudimos trabajar bien el partido con bastantes detalles. Pienso que lo más importante es regresar a la casa de nosotros y jugar ante nuestra afición. Nos enfocamos en buscar esos tres puntos.

¿Es rescatar los puntos perdidos en Pérez Zeledón?

Sí, las pretensiones nuestras siempre son pelear los primeros puestos y con Liberia que es un equipo que ha tenido una muy buena regularidad en el torneo. Será un buen enfrentamiento y prueba para nosotros.

¿Ya trabajan con los seleccionados?

Sí, todos regresaron ya entrenaron bien y solo está el caso de Gamboa que viene jugando muchos partidos, entonces tuvo su tiempo limitado, pero está con nosotros en la misma página.

¿Qué significa poder estar en el banquillo del Morera Soto?

Para mí es uno de los motivos más determinantes para que regresara a la Liga, ese sentimiento nuevamente de estar con la afición y la alegría y celebrar. Para mí es un momento muy especial. Ya tuve dos partidos en banca, pero fuera, ante Saprissa y Pérez.

¿Mensaje a la afición que lo ha apoyado?

Es un gran cariño que es mutuo y siempre los he respetado. Espero poder seguir viviendo esto de una forma saludable. Tenemos todo con el equipo para salir adelante. Eso se resume en diciembre en las finales.

¿Qué analiza de Liberia?

Es un equipo que mantiene una constancia y que ha sacado los resultados. Tiene su sistema, intenta presionar y sabe a lo que juaga, pero igual nosotros somos la Liga y debemos jugar como equipo grande, sobre todo en casa.