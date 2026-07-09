La actriz costarricense Marcela Ugalde, conocida por dar vida a la Tía Elvira, salió al paso de las versiones que circularon en las últimas horas sobre un supuesto deterioro de su estado de salud.

La preocupación surgió luego de que el imitador Ayran Morales, amigo de la artista, informara que la recuperación de Ugalde se había complicado tras la cirugía por la fractura que sufrió al caer en un caño. Según indicó, la actriz presentaba una infección, necrosis y fuertes dolores, por lo que una infectóloga habría recomendado su traslado de urgencia al Hospital Calderón Guardia.

Ante esas publicaciones, Ugalde decidió compartir un video en sus redes sociales para aclarar cómo se encuentra realmente y evitar que la información causara mayor preocupación, especialmente entre sus familiares.

Foto: Redes sociales

“Quiero aclarar que se hizo una publicación que me compliqué de salud. Quiero aclarar que estoy bien. Si mi mamá lee eso se puede angustiar mucho. No está pasando nada malo. Tengo una infección en la herida, pero estoy en control. No hay nada de qué alarmarse”, expresó.

La actriz reconoció que efectivamente enfrenta una infección en la herida producto de la operación, pero aseguró que esta se encuentra bajo control médico y que continúa con su recuperación, por lo que pidió a sus seguidores mantener la calma.