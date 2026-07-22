Marcel promete que va por más

El delantero Marcel Hernández del Club Sport Herediano se llevó 6 premios de la Gala de la Unafut. Del Apertura 2025 fue mejor extranjero y goleador, mientras que en el Clausura 2026 repitió lo de foráneo y artillero, además de mejor futbolista y estar en el 11 ideal de toda la temporada. El cubano tiene metas altas.

¿Qué tal recibir tantos premios?

Primero agradecido con Dios, muy contento, muy feliz. En el 2022 había recibido 4 premios y esta vez 6. Gracias a mi familia, tengo a mi papá acá, a mi hermano.

Todavía me falta familia por traer. También el triunfo es de ellos. Compañeros, Directiva y Cuerpo Técnico, son un pilar.

¿Es más especial estar con su papá Modesto?

Sí. Le dije que estaba muy feliz, desde que llegó, por apoyarme y estar conmigo. Es tiempo de calidad, es volver a unir a la familia, hemos estado muchos años separados, debido a la decisión que tomé de hacerme profesional.

¿El próximo objetivo es su mamá?

Sí, totalmente, mi papá logró verme profesional, pero bueno, nadie más lo ha hecho y espero en Dios seguir rindiendo y después que ellos puedan disfrutar un poquitico de lo que me ha dado Costa Rica.

¿Qué le falta en su carrera?

Sigue habiendo metas, cosas por lograr, también mucho aprendizaje de mi parte.

A pesar de la edad, siempre uno aprende, siempre uno crece a nivel personal, colectivo, individual, a nivel de camerino.

Al final te rodeas de personas sabias, importantes y más allá de que no lo sean, pues, uno siempre aprende un granito de cada persona.

Quiero seguir sumando títulos a nivel colectivo y por qué no a nivel individual.

¿Es Marcel el mejor extranjero en la historia tica?

Es una pregunta que deberían hacerse más ustedes (la prensa).

Solo hecho de que ustedes lo pregunten a mí me llena de mucho orgullo, de mucho elogio.

Soy un cubano que he llegado a este país con mucha humildad, a trabajar en silencio, con mucha tranquilidad, con mucha paz, pero con mucha hambre de lograr cosas.

¿Le hubiera gustado jugar con La Sele?

Siempre he estado muy orgulloso de dónde vengo porque ahí me formé, formé mi carácter, tuve una buena educación por parte de mis padres.

Voy a estar orgulloso y feliz de eso, pero me queda la espina o la duda de qué pasa si realmente hubiese llegado a este país con 20 años o 21.