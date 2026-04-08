Marcel Hernández sorprende a Santiago Van der Putten

Santiago Van der Putten conversó luego de la grave lesión que sufrió en el partido ante Herediano. El zaguero manudo presentó una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha.

El defensor nacional habló con Yashin Quesada y explicó que Marcel Hernández lo llamó para conversar con él tras conocerse la lesión.

“Marcel me llamó ese mismo domingo que me dieron el resultado y salió la noticia y hablé con él. Yo compartí con él cuando estuvo en la Liga, entonces siempre hemos tenido una buena relación cada vez que nos enfrentamos y quedó todo tranquilo con él. Él estaba muy asustado también por la situación, por el momento. Entonces, yo creo que tampoco le puedo recriminar nada, estaba muy apenado”.

Santiago se mostró muy agradecido por el gesto del cubano y reveló que el delantero planea visitarlo en su casa en los próximos días.

“Marcel hizo un muy buen gesto. Yo creo que es eso, creo que todo el mundo lo hace, todo el mundo en la cancha quiere ganar, todo el mundo en la cancha quiere pasarle por encima al otro, es la naturaleza. Todos somos competidores y ganadores.Yo le agradecí mucho el gesto, inclusive él se ofreció a venir a mi casa”.

“Yo creo que va a venir a visitarme esta semana o la próxima. Él quiere compartir un rato conmigo, también como para sentir ese acuerpo de parte de él hacia mí, que son esas cosas que caen en la cancha, que él estaba muy apenado. Inclusive dijo que si mi familia no estaba enojada con él, por lo que pasó, pero yo le dije que no, que no se preocupara”.

Van der Putten estará de regreso a las canchas aproximadamente en nueve meses.

Santiago van der Putten: “Marcel Hernández me llamó, él estaba muy asustado y apenado, esta semana me vendrá a visitar, inclusive me preguntó si mi familia estaba enojada con él”. pic.twitter.com/1Eo7BPZhJk — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) April 8, 2026

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra