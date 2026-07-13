Marcel Hernández: “Hay que pensar en que tenemos más por ganar”

En el Club Sport Herediano no quieren vivir del pasado y, pese a los títulos conseguidos recientemente, mantiene el hambre de seguir sumando más logros.

Así lo dejó claro el goleador del equipo, Marcel Hernández, quien aseguró que el equipo mantiene una gran exigencia para afrontar una temporada llena de retos, entre ellos: el buscar el bicampeonato nacional y la Copa Centroamericana.

“No podemos conformarnos, tenemos que seguir pensando que hay más por ganar. Al final tenemos que respaldarnos todos como grupo y seguir dejando a Herediano lo más alto posible”, comentó Hernández.

El delantero explicó que siempre se tendrá un peso extra por ser los actuales monarcas, pero que se tiene que mantener la mentalidad ganadora para conseguir los objetivos.

“La presión siempre existe; estamos en una institución grande. Acá lo único que es posible es ser campeón, ya empezamos por este y ahora iremos por más”, afirmó.

Ahora el segundo reto del semestre será ante el Deportivo Saprissa, rival al que enfrentarán el próximo viernes 17 de julio por la Recopa de Costa Rica.

“Vamos a un partido diferente contra un rival importante también. Tenemos que darnos a respetar, pensar en cómo hacerle daño, atacar sus debilidades y seguir fortaleciendo lo nuestro”, finalizó el cubano.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra