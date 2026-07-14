Marcas alteradas delatan presunto robo de 7 reses en Sarapiquí

La Fuerza Pública localizó siete cabezas de ganado que, en apariencia, fueron robadas y que se encontraban dentro de una propiedad ubicada en Río Frío de Horquetas, en Sarapiquí.

El hallazgo se dio durante una intervención policial, cuando los oficiales detectaron que los animales presentaban aparentes marcas remarcadas, una práctica que suele utilizarse para ocultar la verdadera propiedad del ganado.

Según las autoridades, el denunciante reconoció las siete reses como parte de los animales que le habían sido sustraídos días atrás.

Recuperan reses robadas. Foto: MSP.

Además, dentro de un establo de la misma propiedad fueron observadas otras dos reses, cuya procedencia también será verificada por las autoridades judiciales.

Tras el hallazgo, la Fuerza Pública coordinó las diligencias con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, quienes ordenaron mantener la propiedad bajo custodia mientras se realiza la recolección de indicios y avanza la investigación.

Declaraciones de José Luis Alvarado, Jefe de la Delegación de Sarapiquí.

Las autoridades indicaron que continúan colaborando con las pesquisas para esclarecer este aparente caso de robo de ganado.