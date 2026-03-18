Marc Dos Santos sorprendido con el nivel de los manudos

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Los Ángeles FC remontó la serie ante Alajuelense en el último suspiro del partido, gracias a un potente remate de larga distancia de David Martínez.

Tras el compromiso, el técnico de LAFC, Marc Dos Santos, se mostró sorprendido con el nivel del tricampeón centroamericano, asegurando que su estilo de juego es similar al de los equipos de la MLS.

“El fútbol de Alajuelense es como nosotros en la MLS, de mentalidad fuerte. Falta un par de jugadores de calidad, pero el resto es de nivel”.

El equipo norteamericano, tras eliminar al conjunto dirigido por Óscar Ramírez, se medirá ante Cruz Azul en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra