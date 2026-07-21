Marc Anthony anuncia el nacimiento de su octavo hijo

El intérprete de Vivir mi vida publicó una tierna fotografía junto a la recién nacida y expresó la enorme felicidad que vive la familia con este nuevo capítulo.

El cantante Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira agrandaron su familia con la llegada de Myla, la octava hija del artista, una noticia que él mismo compartió con sus millones de seguidores a través de las redes sociales.

“Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA no se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes”, escribió el salsero.

La publicación rápidamente se llenó de miles de mensajes de felicitación por parte de fanáticos, amigos y figuras del espectáculo, quienes celebraron la llegada de la pequeña.

Con el nacimiento de Myla, Marc Anthony suma ocho hijos. El artista es padre de Ariana, Chase, Cristian, Ryan, los gemelos Emme y Max, Marco, y ahora la pequeña Myla, fruto de su matrimonio con la modelo paraguaya Nadia Ferreira.