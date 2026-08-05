“Diego Vive”: Maradona llega a Costa Rica en formato inmersivo

La historia de Diego Armando Maradona sigue despertando admiración mucho después de su partida.

A partir del 8 de agosto, la Galería Nacional, ubicada en el edificio del Museo de los Niños, abrirá sus puertas a una experiencia que promete ir más allá de una simple muestra fotográfica.

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El recorrido combina tecnología, recursos audiovisuales, instalaciones interactivas y contenido histórico para transportar a los asistentes por los episodios que convirtieron al argentino en un ícono del deporte.

La exposición está distribuida en 6 espacios temáticos, donde el visitante podrá revivir desde la infancia de Maradona en Villa Fiorito, uno de los barrios más humildes de Buenos Aires, hasta los momentos que lo llevaron a conquistar la Copa del Mundo de 1986.

Uno de los principales atractivos es la integración de proyecciones inmersivas, galerías fotográficas y experiencias interactivas que buscan recrear la emoción de algunos de los episodios más memorables de su carrera, incluidos los goles que marcaron generaciones y consolidaron su figura como la legendaria camiseta número 10.

En Costa Rica, Diego Vive permanecerá abierta del 8 de agosto al 10 de setiembre en la primera planta de la Galería Nacional. Podrá visitarse de martes a domingo, entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m., con entradas de ₡6.000 tanto para niños como para adultos, disponibles a través de miboleteria.org.