Mapa de Costa Rica podría cambiar: Ministra detalla motivo

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El histórico esquema socioeconómico de seis regiones —Central, Chorotega, Brunca, Pacífico Central, Huetar Norte y Huetar Caribe— que rige a Costa Rica desde 1973 se encamina a una profunda transformación a finales de este año.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), procura reorganizar el territorio nacional con la asistencia técnica de la empresa GeoAdaptive y la Universidad de Costa Rica (UCR).

En entrevista con la ministra Carla Morales sobre el avance del proyecto, enfatizó la urgencia de renovar una estructura que acumula 53 años de vigencia y que no responde a las dinámicas actuales de las comunidades.

Carla Morales en entrevista – Fotografía Raquel Vargas

“Ya no responde a las realidades actuales”

Al fundamentar la necesidad del cambio, la jerarca de Mideplan señaló que las condiciones socioeconómicas del país han cambiado sustancialmente respecto a las del siglo pasado.

“Nosotros iniciamos un estudio de regionalización porque entendemos que la regionalización que se definió en los años 70 pues ya no responde a las realidades económicas, sociales, culturales, de conectividad de los territorios”, declaró Morales.

Carla Morales en entrevista – Fotografía Raquel Vargas

La ministra hizo hincapié en que las dinámicas de desarrollo e institucionalidad exigen un enfoque actualizado.

“El país actual enfrenta retos drásticamente distintos a los planteados en 1973 en materias críticas como movilidad, articulación productiva e incluso articulación institucional”, afirmó la funcionaria.

“Entre más agrupemos, menos posibilidad de focalizar el desarrollo tendríamos”

Durante la entrevista, Morales explicó la metodología empleada para definir los nuevos límites territoriales y detalló las alternativas que están sobre la mesa.

“Hemos tenido varios escenarios, estamos analizando esos escenarios a partir de toda la información que hemos recopilado, que hemos analizado con los expertos que están haciendo este trabajo”, manifestó la ministra.

Sobre la configuración final, la jerarca explicó que se barajan alternativas de incrementar las regiones, mantener un número intermedio o reducirlas, pero descartó que la tendencia principal apunte a una fusión amplia de cantones:

“Podría ser, hay varios escenarios: muchas más regiones, un número más intermedio o una reducción de regiones; pero yo diría que la tendencia no iría para ahí porque entre más agrupemos, menos posibilidad de focalizar el desarrollo tendríamos. Entonces estamos barajando esas posibilidades”, aseveró Morales.

De acuerdo con el plan, entre las modificaciones esperadas figura la posibilidad de subdividir regiones actuales en partes más pequeñas para aplicar políticas públicas de forma concreta.

Carla Morales en entrevista – Fotografía Raquel Vargas

Impacto directo en salud, educación y estadísticas

El objetivo central del nuevo trazado es evitar que los recursos y oportunidades sigan concentrándose en el Valle Central, cerrar brechas de desarrollo y garantizar que las instituciones públicas se coordinen de forma efectiva.

La ministra detalló los beneficios prácticos que aportará esta división a la ciudadanía y a la administración pública:

“Eso nos ayuda a tener una mejor estadística, una estadística mucho mejor desagregada que responda también a las realidades de cada una de estas regiones o de esas nuevas regiones”, explicó Morales.

Asimismo, agregó que la iniciativa busca “que los servicios de salud también estén acordes a la cercanía, mucho más cercana, los centros educativos y que las instituciones progresivamente se puedan alinear a esa regionalización”.

En palabras de la jerarca, el propósito final del proyecto es “consolidar un modelo que mejore la planificación, la inversión pública y el uso eficiente de los recursos”.

La propuesta definitiva con la nueva cartografía socioeconómica costarricense se presentará oficialmente a finales de este año.