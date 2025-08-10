A las 8:00 p.m. en punto, los gritos del público estallaron cuando el colombiano más romántico del reguetón salió al escenario, cumpliendo la espera de cientos de fans que contaban los minutos para verlo en vivo.

El show arrancó con fuerza al ritmo de “Mala Costumbre”, desatando la locura entre los asistentes que no paraban de cantar. Luego siguió el tema “Los Cachos”, acompañado por un grupo de bailarinas que encendieron aún más la tarima.

Sin dar tregua, Turizo continuó con “Te Quemaste”, demostrando su versatilidad y conexión con el público.

“Yo tengo una relación sentimental con Costa Rica”, confesó el cantante ante una audiencia completamente entregada, desatando una ovación que retumbó en todo el recinto.

Uno de los momentos más emocionantes llegó con “Desconocidos”, el tema que catapultó su carrera en 2019 y que fue coreado de principio a fin.

Por supuesto, en su repertorio no faltaron los clásicos que lo han consolidado como uno de los artistas más queridos del género: “La Nota”, “Déjala que vuelva”, “Vaina Loca” y su inolvidable “Bésame”, uno de sus primeros grandes éxitos.

Turizo se mostró cercano y generoso con sus fans: subió a una seguidora al escenario para regalarle una foto, y a otro fan le obsequió una gorra exclusiva de su gira. Pero la emoción no terminó ahí.

Una admiradora le lanzó una gorra con los colores de Costa Rica, que él se colocó con orgullo en medio de aplausos y sonrisas.

La noche tuvo un giro inesperado cuando una pareja del público se comprometió en plena presentación, con la canción “Quiéreme mientras se pueda” como fondo.

Un momento mágico que quedó sellado para siempre.

Otro gran instante fue la aparición de su hermano Julián, quien lo acompañó en algunas estrofas, aportando aún más emoción al espectáculo.

Turizo también sorprendió al interpretar nuevas canciones con un toque de regional mexicano, como “De Lunes a Lunes”, mostrando su capacidad para reinventarse y conquistar otros géneros.

Y por supuesto, uno de los momentos más esperados fue cuando cantó “Una Lady como Tú”, su mayor éxito hasta la fecha y el himno que lo convirtió en estrella internacional.

Manuel Turizo entregó el corazón en cada canción y regaló una noche mágica, donde la música, el amor y la energía del público se fusionaron para crear un concierto inolvidable.