Manuel Morales: “Yo le presenté mi curriculum a doña Laura”

El diputado oficialista Manuel Morales, aseguró que le presentó su currículum a la presidenta electa Laura Fernández.

Morales aseguró en entrevista que está dispuesto a continuar y si “Dios quiere”, seguirá ligado.

Este primero de mayo, los congresistas cambiarán y será el próximo 5 del mismo mes que Fernández anuncie su gabinete.

Sobre las ausencias al plenario

El diputado indicó que temían que el proyecto del tren eléctrico se cayera porque “la oposición ha sido totalmente nefasta” durante este periodo legislativo.

Morales aseguró que su ausencia al plenario fue por un tema de acompañamiento al presidente en su gira.

El oficialista también se mostró tranquilo porque los diputados entrantes podrán votar los proyectos faltantes “el mismo lunes”.