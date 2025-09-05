En una noche llena de talento y emociones en El Chalet, el joven Manuel Mora, de tan solo 18 años, hizo historia al ser el primero en atreverse a cantar en inglés durante el concurso “Así Canto Yo”.

Con una voz grave y firme, Manuel interpretó el icónico tema “My Way” de Frank Sinatra, alcanzando tonos altos que sorprendieron a todos. El público presente en el bar y restaurante El Chalet, ubicado en Calle Blancos, no dudó en aplaudir con entusiasmo su arriesgada y elegante presentación.

El reconocido juez Joaquín Yglesias no escatimó en elogios: afirmó que su voz es de barítono, que tiene un timbre vocal que brilla mucho, y felicitó su seguridad y presencia en el escenario.