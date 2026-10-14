Manudos y florenses se hacen mutuo daño en batalla campal

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Un clásico provincial cargado de dramatismo, intervención del VAR, expulsiones y opciones desaprovechadas terminó con empate 1-1 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano, resultado que deja consecuencias complicadas para ambos en la tabla.

La Liga tomó la iniciativa desde el arranque y encontró la ventaja al minuto 9. Tras una acción de Juan Pablo Añor y una infracción dentro del área sobre Kenyel Michel, Ronaldo Cisneros aprovechó el rebote y sacó un potente remate que se clavó en el ángulo para el 1-0.

Herediano intentó reaccionar, pero la frustración aumentó con las faltas y la expulsión de Roan Wilson al minuto 27. El volante recibió inicialmente una decisión distinta, pero tras la revisión del VAR se confirmó la tarjeta roja por una entrada sobre Everardo Rubio.

Pese a quedarse con un hombre menos, el conjunto florense encontró el empate antes del descanso. Al 45+6’, Fernando Lesme apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro desde la izquierda y colocar el 1-1.

En la segunda mitad, el partido mantuvo la intensidad y el roce. Herediano tuvo una gran oportunidad para remontar, pero Lesme falló un penal que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

Alajuelense intentó buscar el gol de la victoria en el cierre, aunque sin demasiada claridad. Luis Díaz tuvo algunas incursiones por la izquierda, pero la defensa florense logró contenerlas.

El empate dejó a Alajuelense a dos puntos de la zona de clasificación, mientras Herediano continúa en el sótano de la tabla general.