Manudos y florenses brillan en la premiación a lo mejor del 2025-2026

Dos clubes fueron los protagonistas en la Gala de la Unafut a lo mejor de los dos certámenes anteriores. Se trata de Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano, quienes recibieron honores más allá del cetro conseguido.

La actividad se realizó en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, donde llegaron los mejores y compartieron a pocas horas del inicio del Torneo Apertura 2026, el cual arranca este jueves.



Apertura 2025

Mejor Sub-21

Kenay Myrie

Mejor gol

Kenyel Mitchell

Mejor portero

Washington Ortega

Mejor extranjero

Marcel Hernández

Goleador

Marcel Hernández

Mejor Entrenador

Óscar Ramírez

Mejor futbolista

Anthony Hernández

Mayor ascenso

Municipal Liberia

Más disciplinado

Puntarenas FC

Campeón

Alajuelense



Clausura 2026

Mejor Sub-21

Abraham Madriz

Mejor gol

Luis Paradela

Mejor portero

Dany Carvajal

Mejor extranjero

Marcel Hernández

Goleador

Marcel Hernández

Mejor Entrenador

José Giacone

Mejor futbolista

Marcel Hernández

Mayor ascenso

Herediano

Más disciplinado

San Carlos

Norma Sub-21

Municipal Liberia

Equipo ascendido

Inter San Carlos

Ganador del repechaje

Escorpiones

Campeón

Herediano

Once ideal de la temporada

Esquema 4-3-3

Washington Ortega

Darryl Araya

Alexis Gamboa

Keyner Brown

Kenay Myrie

Luis Flores

Elías Aguilar

Mariano Torres

Anthony Hernández

Kenyel Mitchell

Marcel Hernández



Hernán Morales junto al manudo Anthony Hernández.



José Giacone, el mejor DT del semestre anterior.