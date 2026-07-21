Manudos y florenses brillan en la premiación a lo mejor del 2025-2026

Dos clubes fueron los protagonistas en la Gala de la Unafut a lo mejor de los dos certámenes anteriores. Se trata de Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano, quienes recibieron honores más allá del cetro conseguido.
La actividad se realizó en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, donde llegaron los mejores y compartieron a pocas horas del inicio del Torneo Apertura 2026, el cual arranca este jueves.
Apertura 2025
Mejor Sub-21
Kenay Myrie
Mejor gol
Kenyel Mitchell
Mejor portero
Washington Ortega
Mejor extranjero
Marcel Hernández
Goleador
Marcel Hernández
Mejor Entrenador
Óscar Ramírez
Mejor futbolista
Anthony Hernández
Mayor ascenso
Municipal Liberia
Más disciplinado
Puntarenas FC
Campeón
Alajuelense
Clausura 2026
Mejor Sub-21
Abraham Madriz
Mejor gol
Luis Paradela
Mejor portero
Dany Carvajal
Mejor extranjero
Marcel Hernández
Goleador
Marcel Hernández
Mejor Entrenador
José Giacone
Mejor futbolista
Marcel Hernández
Mayor ascenso
Herediano
Más disciplinado
San Carlos
Norma Sub-21
Municipal Liberia
Equipo ascendido
Inter San Carlos
Ganador del repechaje
Escorpiones
Campeón
Herediano
Once ideal de la temporada
Esquema 4-3-3
Washington Ortega
Darryl Araya
Alexis Gamboa
Keyner Brown
Kenay Myrie
Luis Flores
Elías Aguilar
Mariano Torres
Anthony Hernández
Kenyel Mitchell
Marcel Hernández