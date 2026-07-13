Manudos quedaron con sabor agridulce

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La derrota en la Supercopa dejó más reflexiones que preocupación en Liga Deportiva Alajuelense. Tras caer 1-0 ante Herediano en el estadio José Rafael “Fello” Meza, los jugadores rojinegros coincidieron en que el partido sirvió para identificar aspectos por corregir antes del inicio del Torneo de Apertura.

Ronald Matarrita aseguró que el encuentro dejó importantes conclusiones para el cuerpo técnico y el plantel.

“Es un partido para corregir. Estos últimos partidos de pretemporada son para afinar de cara al torneo. Hoy sacamos muchas conclusiones para poder mejorar y empezar con el pie derecho el campeonato”, comentó.

El lateral añadió que el desarrollo del compromiso fue muy disputado y eso impidió que la Liga pudiera mostrar con mayor claridad la propuesta que busca implementar el nuevo entrenador.

“Ya vamos comprendiendo qué es lo que él quiere. Fue un partido muy cerrado y ellos encontraron el gol en una acción puntual”, agregó.

En la misma línea se expresó el capitán Celso Borges, quien destacó la disposición del grupo para adaptarse a los nuevos conceptos de juego.

“Estamos tratando de acoplar todos los principios de trabajo que él quiere. Se ha trabajado bien y todos tenemos la actitud para hacerlo. Ahora es momento de llegar al inicio del campeonato y empezar ganando”, afirmó.

Quien también dio la cara fue el refuerzo Yeison Molina, quien aseguró que fichó por Alajuelense con la mentalidad de competir por campeonatos.

“Trabajamos para ganar. Ahora estoy en un equipo ganador y tengo la costumbre de ganar. Lastimosamente hoy no se nos dio el triunfo, pero la idea del profesor es muy buena y la hemos tomado de la mejor manera”, señaló.

El defensor considera que el grupo ha respondido bien a las nuevas exigencias del cuerpo técnico y confía en que el rendimiento irá creciendo conforme avance la temporada.

Además, resaltó que apenas comienzan a poner en práctica los conceptos del nuevo entrenador y que todavía hay mucho margen para seguir creciendo como equipo.

Ahora, el reto de Alajuelense será trasladar ese trabajo al Torneo de Apertura, donde buscará iniciar con una victoria y demostrar que la idea de Ismael Rescalvo comienza a dar sus frutos, pese al tropiezo sufrido en la Supercopa.