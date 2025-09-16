Desde los primeros minutos, los rojinegros dejaron claro que la noche sería suya en el Morera Soto. Bajo la batuta de Óscar Macho Ramírez, Alajuelense buscó imponer su juego mientras San Carlos, dirigido por Walter Paté Centeno, trataba de encontrar respuesta.

El primer gol llegó al minuto 13 tras una gran jugada individual de Piñar. Su centro encontró un mal despeje de la defensa sancarleña y Creichel Pérez, en la boca del arco y con un ligero desvío, abrió el marcador para los locales. La presión alta continuó y la Liga seguía dominando las acciones.

Al 27’, Anthony Hernández aprovechó una salida fallida del arquero Alexander Lezcano en un tiro de esquina y marcó el segundo de la noche. La situación se complicó aún más para los Toros del Norte al 40’, cuando Keiner Córdoba fue expulsado con roja directa tras una fuerte entrada sobre Kenyell Michel. Con el 2-0 y un hombre menos, San Carlos se retiró al descanso en desventaja.

En la segunda mitad, los visitantes mostraron mejoría en ataque, pero no lograron generar peligro real. Al 63’, Pérez y Hernández combinaron en una jugada que parecía sellar el tercer gol, pero Lezcano se lució con una gran atajada que evitó el remate.

Al final, Alajuelense se quedó con los tres puntos.

Alajuelense salió con: Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita, Creichel Pérez, Celso Borges, Kenyel Michel, Rashir Parkins, Anthony Hernández, Ronaldo Cisneros.

Los sancarleños salieron a la gramilla con Alexander Lezcano, Reggy Rivera, Johansen Baltodano, Christin Martínez, Allen Guevara, Rachid Chirino, Gerardo Castillo, Jonathan McDonald, Wilmer Azofeifa, Jeancarlo Agüero, Keiner Córdoba