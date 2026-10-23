Mantienen sentencia contra el femicida de Nadia Peraza

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La tarde de este viernes, el Tribunal de Apelación rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Jeremy Buzano Paisano, homicida de la joven Nadia Peraza.

Así lo confirmaron los defensores de Buzano y de la familia de Peraza, tras varios meses de espera.

La sentencia había declarado a Buzano responsable de un delito de femicidio, once delitos de estafa informática y ocho delitos de suplantación de identidad, imponiéndole una pena total de 79 años de prisión, readecuada al máximo de 50 años de cárcel efectiva.

El Tribunal concluyó que la sentencia de juicio contiene una fundamentación completa y que la prueba testimonial, documental, pericial y material fue valorada de manera integral.

Asimismo, rechazó las pretensiones de la defensa dirigidas a anular el fallo, celebrar un nuevo juicio y ordenar la libertad del condenado.

Según se indica en el por tanto del documento:



“Se declara inadmisible el reclamo formulado por la defensa contra la prórroga de la prisión preventiva dispuesta en la sentencia”.

“En lo demás, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del encartado Jeremy Mauricio Buzano Paisano. Se declara sin lugar el recurso de apelación por adhesión interpuesto por la parte querellante”, según el por tanto.

El abogado defensor de Buzano indicó que, ante la resolución, se presentará ante la Sala de Casación Penal, con la intención de agotar la última vía.

Jeremy Buzano Paisano fue condenado a 79 años de cárcel, tras ser encontrado culpable por los delitos de femicidio, suplantación de identidad, estafa y otros delitos, en el caso del homicidio de Nadia Pereza.