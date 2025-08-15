Liga Deportiva Alajuelense tomó una decisión trascendental con respeto a su planilla. Se trata de la salida del defensa canadiense Manjrekar James. De buena fuente Diario Extra conocía a primera hora del día que el futbolista ya se había despedido de sus compañeros de equipo. El motivo es que los rojinegros ya no lo tenían en sus planes y quedaría fuera del grupo de trabajo del profesor Óscar Ramírez para el presente Torneo Apertura 2025 que jugará este fin de semana su cuarta fecha.

Minutos antes de las 7 de la noche de este jueves el equipo confirmó la noticia al revelar que “el futbolista Manjrekar James ya no forma parte del club. Agradecemos su compromiso por los colores”.

Recordemos que Manjrekar, quien también está registrado con nacionalidad de la isla caribeña Dominica, había llegado al equipo de su gente en el año 2024, procedente del Forge de Canadá. Su fichaje se registra desde el 1 de enero de 2024 y el contrato tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de diciembre de 2025.

Los extranjeros en la Liga

En la actualidad Alajuelense tiene en el primer equipo al portero uruguayo Washington Ortega, al delantero español Alberto Toril, al también artillero colombiano Jeison Lucumí y también estaba el zaguero Manjrekar James.

Este último ya había sido cedido a préstamo por los rojinegros al Santos de Guápiles, por lo que hace rato no encajaba en los objetivos del club afincado en El Llano de Alajuela.

Ante lo que hemos detallado esa salida viene a liberar un espacio de extranjero, aunque el caso de James es netamente futbolístico y de rendimiento.

Los que llegarían

Tal como ya hemos informado en nuestra edición anterior los leones tiene la mira puesta en dos futbolistas para que se conviertan en el matador del equipo. Para nadie es un secreto que esta Liga se cansa de crear opciones de gol, pero le falta ese hombre letal en el área, al estilo Alejandro Alpízar, Josep Miso o Jorge Manuel “El Gugui” Ulate, que balón que tocaba lo mandaba al fondo de las piolas. Los principales candidatos para llegar al cuadro erizo son los romperredes Renzo Carballo, argentino del Diriangén y Mauro Verón, paraguayo del Managua F.C.