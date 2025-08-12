El técnico argentino Diego Vásquez fue destituido de su cargo al frente del Motagua de Honduras, después de una muy mal inicio en el Torneo Apertura, donde acumuló 3 derrotas. “La Barbie”, como se le conoce, cede su lugar al entrenador español Javier López. Vásquez había dirigido aquí a Puntarenas F.C.

“El Fútbol Club Motagua informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, a partir de hoy, el profesor Diego Vázquez deja de desempeñarse como Director Técnico de nuestro primer equipo. Diego es, sin lugar a duda, el técnico más exitoso en la historia del Ciclón Azul”, expuso el club.

Este jueves a las 8 p.m. Cartaginés visita Honduras para medirse a Motagua, por Copa Centroamericana, en el estadio José de la Paz Herrera “Chelato” Uclés. Saprissa los visita el 26 de agosto a las 8:00 p.m.