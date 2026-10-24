Manifestantes y policía chocan en Albania durante una nueva protesta contra la corrupción

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

(Albania, AFP). La capital de Albania, Tirana, fue escenario este sábado de una importante protesta contra la corrupción y las condiciones de estudio, en la que manifestantes arrojaron morteros pirotécnicos a la policía, que respondió con gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua.

Una nube de gas encapotó la plaza Skanderbeg de Tirana al anochecer, constataron periodistas de la AFP. Cientos de casquillos de munición policial y adoquines cubrían la principal avenida que conduce a la sede del gobierno.

Fotografía AFP

Durante más de cuatro horas, la policía intentó dispersar con cañones de agua a los manifestantes. Algunos de ellos, armados con artefactos incendiarios, pretendían atacar edificios ministeriales y la sede del Partido Socialista, al que pertenece el primer ministro, Edi Rama.

“Hay mucha rabia”, declaró la activista Sidorela Vatnikaj, quien calificó el movimiento de “revolución”.

“No es solo una cuestión de estudiantes”, apuntó a la AFP.

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A mediados de octubre, con el regreso a clases, estudiantes de secundaria y universitarios se unieron a las protestas contra un proyecto para construir un complejo turístico vinculado a la familia del presidente estadounidense, Donald Trump, lo que dio a este movimiento una nueva dimensión.

Las marchas mayoritariamente pacíficas dieron paso a manifestaciones marcadas por enfrentamientos que, según las autoridades, dejaron decenas de detenidos y más de 300 heridos.

El sábado, activistas informaron de algunos heridos leves entre los manifestantes. Consultada por la AFP, la policía no respondió.

El Ministerio de Salud informó de dos periodistas con heridas leves, además de un policía y cuatro manifestantes.

“Estamos aquí por una sola razón: no queremos construir nuestros sueños en otro lugar”, resumió Rosela Mira, estudiante de primer año de Medicina en la capital albanesa. “Quiero tener un futuro aquí”.

Su hermana, estudiante de secundaria, relató las condiciones educativas, con “40 alumnos por clase”.

Alma Lama, presidenta de los Sindicatos Unidos de la Educación Albanesa, mencionó un profundo “hartazgo”, porque nadie “tiene en cuenta nuestras reivindicaciones”.

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Por su parte, el primer ministro Rama, quien está en el poder desde 2013, denunció una “guerra híbrida” y una violencia “orquestada por manos entrenadas para ello y alimentada desde el exterior”.