Manifestantes se mantienen bajo la lluvia frente a la Asamblea Legislativa

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Pese a la lluvia, manifestantes que participan en la marcha en defensa de la educación pública se mantienen este martes a las afueras de la Asamblea Legislativa, en rechazo a los recortes presupuestarios propuestos para las universidades públicas.

Como muestra de apoyo a los estudiantes, diputados del autodenominado Bloque Democrático, integrado por legisladores del FA, el PLN y las diputaciones unipersonales del PUSC y de CAC, salieron a respaldar la manifestación en defensa de la educación pública.

Foto: Sergio Espinoza.

La movilización comenzó a las 9 a. m. en la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, y avanzó hacia el centro de San José, donde los participantes se concentraron frente al Congreso.

La protesta se desarrolla mientras los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios discuten mociones relacionadas con el presupuesto nacional para el 2027.

Entre las propuestas figura un recorte de ¢8.048 millones a los fondos de inversión del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que se destinarían al pago de pensiones. La moción fue aprobada tras revertirse una votación inicial.