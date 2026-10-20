Manifestantes reciben con aplausos y ovaciones a Claudia Dobles y Abril Gordienko

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Con aplausos y ovaciones fueron recibidas las diputadas de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, del Partido Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko y del Frente Amplio, Joselyn Sáenz, al acercarse este martes a los manifestantes concentrados en las afueras de la Asamblea Legislativa.

Las legisladoras salieron del Congreso y se acercaron a las personas que participan en la manifestación multisectorial que concluyó en la Plaza de la Democracia.

Fotografía Mauricio Aguilar

A su llegada, parte de los presentes comenzó a aplaudir y vitorear a las congresistas, quienes permanecieron entre los manifestantes.

La movilización arrancó desde la Fuente de la Hispanidad y avanzó hasta las inmediaciones del Congreso, donde diferentes sectores se concentraron para expresar sus reclamos, entre ellos cuestionamientos por los recortes presupuestarios y la situación de la educación pública.