Copenhague. (AFP)-Más de 10 mil personas salieron a las calles de Copenhague este domingo para exigir el fin de la guerra en Gaza y pedir que Dinamarca reconozca al Estado palestino.

La movilización reunió a más de 100 organizaciones, entre ellas Oxfam, Greenpeace y Amnistía Internacional, además de sindicatos, partidos políticos y colectivos artísticos. La activista sueca Greta Thunberg también se sumó a la manifestación.

Frente al Parlamento danés, los asistentes corearon consignas como “Basta de ventas de armas”, “Liberen a Palestina” y “Dinamarca dice no al genocidio”.

Aunque los organizadores esperaban hasta 20 mil participantes, la policía no emitió cifras oficiales de asistencia.

Dinamarca, tradicional aliado de Israel, ha señalado que, durante su presidencia del Consejo de la Unión Europea, en el segundo semestre de 2025, aumentará la presión sobre Tel Aviv para frenar lo que la primera ministra Mette Frederiksen calificó como una ofensiva “excesiva”.

Sin embargo, el gobierno descartó un reconocimiento inmediato al Estado palestino, lo que mantiene la distancia entre las demandas ciudadanas y la política oficial.

El conflicto se recrudeció tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos. Desde entonces, la ofensiva israelí en Gaza ha provocado más de 62.600 fallecimientos.