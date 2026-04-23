Manifestación en la UNA colapsa entrada a Heredia

Un grupo de manifestantes universitarios se lanzó a las calles de Heredia, específicamente en la Universidad Nacional, tras la propuesta de aumentar un 0% el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES).

Según el video, esta manifestación ha provocado un colapso vial en la calle principal, ocasionando que tanto las personas que intentan ingresar a la provincia por San Pablo como las que vienen de San José tengan que esperar o tomar rutas alternas.

Gran cantidad de universitarios han expresado la molestia con el Gobierno tras la negociación del FEES, por lo que han tomado las calles de diferentes puntos del país este miércoles.