Manifestación de estudiantes de la UCR genera zafarrancho en Nicoya

Estudiantes de la FEUCR se manifestaron tras Consejo de Gobierno

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) que piden mejores condiciones, se manifestaron frente a la tarima principal en el parque de Nicoya tras el Consejo de Gobierno.

Un pequeño grupo que llegó con un cartel a manifestarse, tuvo que ser resguardado por oficiales de Fuerza Pública, porque, seguidores del Gobierno empezaron a increparlos.

Con gritos e insultos, guanacastecos que estuvieron en el Consejo de Gobierno de Laura Fernández, retaron a los golpes a los estudiantes.

Los hechos se dieron en el parque Recaredo Briceño de Nicoya durante la celebración del 202 aniversario de la Anexión.