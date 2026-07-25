Manifestación de estudiantes de la UCR genera zafarrancho en Nicoya

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) que piden mejores condiciones, se manifestaron frente a la tarima principal en el parque de Nicoya tras el Consejo de Gobierno.

Un pequeño grupo que llegó con un cartel a manifestarse, tuvo que ser resguardado por oficiales de Fuerza Pública, porque, seguidores del Gobierno empezaron a increparlos.

Con gritos e insultos, guanacastecos que estuvieron en el Consejo de Gobierno de Laura Fernández, retaron a los golpes a los estudiantes.

Los hechos se dieron en el parque Recaredo Briceño de Nicoya durante la celebración del 202 aniversario de la Anexión.