Los legionarios Manfred Ugalde y Orlando Galo anotaron con sus clubes y esto da ilusión de llegar con una selección encendida al choque del 9 de octubre ante Honduras, en San Pedro Sula y el 13 de ese mes en La Sabana, ante Nicaragua, por la eliminatoria mundialista.

Ya era hora querido Manfred

El delantero costarricense Manfred Ugalde puso fin a su sequía goleadora y marcó su primer tanto de la campaña. Lo realizó al minuto 7 en el juego que su club, el Spartak Moscú, perdió 1-2 ante el Rostov, por la Copa de Rusia. Y es que el tico encendió todas las alarmas al tener la pólvora mojada, pues no había marcado ni un solo gol. La presión era enorme, en vista de que en el certamen anterior terminó de goleador general, con un total de 17 perforaciones. Ugalde vuelve a jugar este domingo, a las 5:30 a.m., ante el Krylya Sovetov.

Manfred vuelve a sonreír.



“Galito” también se pronuncia

El volante tico Orlando Galo besó las redes al marcar al 70’ el tercer gol del 0-4 con el que venció el Riga de Letonia al Liepaja, en la ida de las semifinales de la Copa de Letonia. En la otra semi se midieron RFS y Auda. El marcador favoreció 0-2 al segundo club. El equipo de los ticos Galo y Anthony Contreras vuelve a jugar este domingo, a las 5 de la mañana ante el Jelgava, por el torneo de liga.