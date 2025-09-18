El delantero costarricense Manfred Ugalde volvió a sonreír, pues al fin marcó su primer gol de la campaña. Lo hizo al minuto 7 en el juego que su club el Spartak Moscú perdió 1-2 ante el Rostov, por la Copa de Rusia.

Y es que el tico tenía encendidas todas las alarmas al tener la pólvora mojada, pues no había marcado ni un solo gol. La presión era enorme en vista de que en el certamen anterior terminó de goleador general, con un total de 17 perforaciones.

Su tanto no fue complicado, pues un compañero suyo se llevó el balón y se lo sirvió dentro del área, muy cerca de la raya de sentencia para abrir la cuenta. Por la Premier rusa el siguiente cotejo es domingo entrante, a las 5:30 a.m. cuando se midan en casa al Krylya Sovetov.