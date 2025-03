Durante la época en que el seleccionador nacional era Luis Fernando Suárez, el colombiano desacreditó en público al futbolista Manfred Ugalde, al no poder estar a la altura de los jugadores panameños a los que enfrentamos. Esto hizo que el delantero Ugalde renunciara a la Selección Mayor de Fútbol de Costa Rica hasta que llegara otro entrenador.

Hoy el técnico es Miguel Herrera y el tico es líder de goleo en la Liga de Rusia. Ugalde analiza su presente en la Sele y en su club. Tiene muchos sueños, pero lo mas claro es que nunca volverá a decirle no al equipo de todos.

¿Cómo vivió esos momentos en los que le dijo no a la Sele?

Fue una decisión que tomé joven y la tomé sabiendo de las consecuencias que tendría. Me quede en el club y luego me compra el Twente. Fueron momentos muy difíciles, es una decisión que no volvería a tomar porque quiero ir a un mundial y quiero jugar todos los partidos con la selección.

¿Qué analiza de la Liga de Rusia?

Es muy física y dura, a lo que no estaba acostumbrado en Holanda. Me ha ayudado a crecer enfrente a Jimmy Marín hace poco y él está muy feliz allá y me cuenta que ha crecido mucho.

¿Vive un momento de ensueño, tanto en su club como en la Tricolor?

Con mucha felicidad, cada día le doy gracias a Dios por poder estar en la selección y en mi club y hacer lo que más me gusta. Estoy muy feliz y quiero seguir trabajando para mantenerme en buen nivel y estar en la selección.

¿Cómo está la madurez del grupo?

Muy buena, somos un grupo joven, pero todos queremos aprenden de jugadores como Juan Pablo (Vargas), (Francisco) Calvo y Esteban (Alvarado) que son los de más experiencia y aprendemos de ellos. Es ir madurando.

¿Cómo se siente con Alonso Martínez adelante?

Mucho mejor, mucho más acompañado en el último tercio de cancha, igual con los otros compañeros. Somos mucha gente que llega al área. Siempre tengo a alguien a la par.

¿Cuánto sueña con estar en una Copa Oro?

Todos los que estamos aquí soñamos con ir a la Copa Oro y hacer bien las cosas en la eliminatoria. Desde niño mi sueño es ir a un mundial.

¿Cómo hace para vivir en Rusia?

Hay muchos estereotipos como de que a los rusos no se les puede hablar en inglés porque les molesta y no es así. Las personas son muy amables. En el equipo como 10 jugadores hablamos español y el cuerpo técnico habla inglés. Además, en las charlas hay traductor. No hay problemas, me he adaptado muy bien y me gusta mucho su cultura.