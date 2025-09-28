El delantero tico Manfred Ugalde está encendido. Este domingo volvió a anotar ante el Pari en la victoria del Spartak Moscú 3 a 0. Su gol fue al minuto 10.

Es el cuarto gol de Ugalde en los últimos 3 juegos. Su regreso a besar las redes en esta temporada fue el pasado 18 de setiembre cuando marca el único tanto de su equipo en la derrota ante Rostov.

Una semana después vencen al Krylya 2 a 1 y celebra a los minutos 52 y 70.

Manfred llega en muy buen momento para los juegos del 9 y 13 de octubre de la Sele, ante Honduras, en San Pedro Sula y Nicaragua en La Sabana.