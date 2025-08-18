El gol sigue peleado con el delantero costarricense del Spartak Moscú, Manfred Ugalde, quien todavía no ha podido anotar en el campeonato ruso y ya suma 7 partidos en este arranque de la Premier League de Rusia, sin perforar la red rival.

En el reciente partido ante el Zenit, Ugalde, quien tenía 4 partidos consecutivos sin realizar un solo remate a marco, tuvo en total 3 opciones claras, más una que fue sancionada como fuera de juego, luego de sacar su remate. A pesar del señalamiento posterior, Manfred tomó la bola e hizo un gesto de rabia pro lo sucedido a pesar del off side.

La primera y aunque luego fue señalada como fuera de lugar, es la más clara, ya que estuvo frente a frente al portero, sin embargo, su remate se estrelló ante el portero. Luego, de las otras tres, fueron dos disparos que tapó el portero y uno más que se fue desviado.

El próximo partido del Spartak con Manfred será el sábado a las 5:00 am (hora de Costa Rica) contra el Rubin Kazan.