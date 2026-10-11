Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Manchester City, en superioridad numérica, aplastó con un 3-0 al Liverpool en un estadio de Anfield hostil, este domingo en Premier League, sólo unos días después de haber sido declarado culpable de infracciones financieras a gran escala.

El líder del campeonato inglés aprovechó la expulsión de Ryan Gravenberch (62′) para tomar el control del partido y plasmar su dominio con goles de Erling Haaland (65′), Jérémy Doku (68′) y Ryan Cherki (78′).

La victoria devuelve al City su ventaja de tres puntos en lo más alto de la tabla, por delante del vigente campeón Arsenal, pero el futuro de cualquier aspiración al título depende del resultado del recurso del club contra las acusaciones generalizadas de irregularidades financieras.

Una comisión independiente determinó que el City y sus propietarios emiratíes organizaron acuerdos “falsos” para inflar artificialmente los ingresos y reducir los costes en más de 900 millones de libras (1.200 millones de dólares) entre 2009 y 2018.

Este supuesto dopaje financiero permitió a los Citizens atraer a estrellas de talla mundial, encadenar títulos y construir los pilares de su edad de oro con Pep Guardiola (2016-2026), una dominación de la que Liverpool fue una de las principales víctimas.