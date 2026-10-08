Mañana vuelve el fútbol nacional: Vea los partidos de la fecha 10

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El inicio de la segunda del campeonato nacional llega con la jornada 10 y con cinco partidos entre viernes, sábado y domingo, con duelos importantes tanto en la parte alta como en la lucha por acercarse a los primeros puestos.

Sporting y Cartaginés abren la jornada

La fecha se pondrá en marcha este viernes a las 8 p. m. en un duelo que enfrenta a dos equipos con la necesidad de sumar. Sporting FC recibirá al Cartaginés en busca de hacer valer su condición de local, mientras que los brumosos intentarán sacar puntos importantes fuera de casa.

El cuadro griego buscará recuperar terreno en un campeonato en el que cada jornada comienza a ser más importante conforme se acerca la recta final de la fase regular. Se viene un clásico de los últimos tiempos entre albinegros y brumosos.

San Carlos recibe a Pérez Zeledón

El sábado, la acción comenzará desde las 3 p. m. con el partido entre Inter San Carlos y Municipal Pérez Zeledón en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez.

Los norteños tendrán la oportunidad de sumar tres puntos frente a su afición e intentar colarse en puestos de clasificación, mientras que Pérez Zeledón estrenará técnico con el regreso de José Giacone al banquillo sureño.

Alajuelense visita Puntarenas

A las 5 p. m., Puntarenas FC recibirá a Liga Deportiva Alajuelense en uno de los partidos más atractivos de la fecha, en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez.

La Liga tendrá una complicada visita al Pacífico, donde Puntarenas buscará aprovechar el ambiente de su estadio para ponerle freno a los manudos. Alajuelense, por su parte, intentará llevarse los tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Óscar Ramírez regresa por cuarta vez al banquillo rojinegro, buscando ampliar su legado manudo.

Herediano busca hacerse fuerte ante San Carlos

La jornada sabatina tendrá otro partido a las 8 p. m., cuando el Club Sport Herediano reciba a la Asociación Deportiva San Carlos en el Carlos Alvarado.

El Team buscará imponer condiciones en casa y sumar una victoria que le permita salir de los últimos puestos de la tabla. San Carlos, mientras tanto, tendrá una prueba exigente y buscará mantenerse en puestos de clasificación.

Saprissa cierra la jornada ante Escorpiones

El último partido de la fecha será el domingo a las 5 p. m., con Escorpiones FC como local frente al Deportivo Saprissa, en el Rafael Bolaños de Alajuela.

Los morados llegarán con la obligación de conseguir los tres puntos para mantenerse firmes en el liderato. Escorpiones, por su parte, urge de victorias para salir del sótano de la tabla, donde solamente tiene 4 puntos.