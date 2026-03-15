Maná, Ozuna y Yandel marcan la primera jornada del PicNic Festival

La primera fecha del PicNic Festival Centroamérica 2026 se vivió este sábado en el Centro de Eventos Pedregal con una jornada cargada de música urbana, pop y rock que se extendió desde la tarde hasta entrada la madrugada.

Las actividades arrancaron desde la 1:00 p.m.

Durante las primeras horas, el público se distribuyó entre los distintos escenarios, zonas de comida y espacios de descanso mientras comenzaban las presentaciones del festival.

Fotografía: Randall Sandoval

Uno de los momentos más destacados de la tarde llegó cuando el reguetonero Yandel apareció en el escenario principal. El artista interpretó éxitos como “Encantadora” y “Nunca me olvides”.

Cerca de las 6:45 p. m., la puertorriqueña Young Miko tomó la tarima y desató la euforia de los asistentes con canciones como “Classy 101”, “Riri” y “Lisa”.

Fotografía Randall Sandoval

Fotografía Randall Sandoval

La programación continuó con la presentación de Ozuna, quien encendió el ambiente con temas como “Se preparó”, “Criminal” y “Taki Taki”, uno de los momentos más intensos de la jornada.

Fotografía Randall Sandoval

El cierre de la noche estuvo a cargo de la banda mexicana Maná, que subió al escenario principal pasadas las 10:00 p.m. Desde los primeros acordes de “Oye mi amor”, el público respondió con un coro masivo que se mantuvo durante gran parte del concierto.

Fotografía Randall Sandoval

El grupo continuó con clásicos como “Rayando el sol”, “Clavado en un bar” y “Vivir sin aire”, temas que fueron acompañados por miles de asistentes.

Fotografía Randall Sandoval

En otros escenarios también hubo actividad durante la noche. El rapero estadounidense Tyga interpretó canciones como “Taste” y “Rack City”, mientras que la dominicana Tokischa generó una fuerte reacción del público con temas como “Linda” y “Delincuente”. Ya entrada la madrugada, el español Rels B ofreció un cierre más melódico con canciones como “Cómo dormiste?” y “A mí”.

Así concluyó la primera jornada del PicNic Festival Centroamérica 2026, que reunió a algunos de los artistas más populares del momento en el Centro de Eventos Pedregal.