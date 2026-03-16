La primera fecha del Picnic Festival Centroamérica 2026 se vivió este sábado en el Centro de Eventos Pedregal con una jornada cargada de música que se extendió desde la tarde hasta entrada la madrugada.

Las actividades arrancaron desde la 1:00 p. m., cuando el público comenzó a recorrer los distintos escenarios. Entre los asistentes destacaron visitantes de países como Colombia, Nicaragua, Venezuela y México.

El ambiente del festival sobresalió por los “outfits” llenos de brillo, escarcha de colores, peinados extravagantes y sus mejores prendas, apostando por estilos que no pasaron desapercibidos durante la jornada.

Uno de los momentos más destacados de la tarde llegó cuando el reguetonero Yandel apareció en el escenario principal. El artista interpretó éxitos como “Encantadora” y “Nunca me olvides”.

Cerca de las 6:45 p. m., la puertorriqueña Young Miko tomó la tarima y desató la euforia de los asistentes con canciones como “Classy 101”, “Riri” y “Lisa”.

La programación continuó con la presentación de Ozuna, quien encendió el ambiente con temas como “Se preparó”, “Criminal” y “El Farsante”.

El cierre de la noche estuvo a cargo de la banda mexicana Maná, que subió al escenario a las 10:00 p. m. Desde los primeros acordes de “Oye mi amor”, el público respondió con un coro masivo.

El rapero estadounidense Tyga interpretó canciones como “Taste” y “Rack City”, mientras que la dominicana Tokischa generó una fuerte reacción del público. Ya en la madrugada, el español Rels B ofreció un cierre más melódico con canciones como “¿Cómo dormiste?” y “A mí”.



Maná no defraudó.



Ozuna expuso su mejor repertorio.