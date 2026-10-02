Mamá, se vale buscar ayuda

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

“No me sentía yo, escuchaba todo lejano, veía las cosas en cámara lenta. Los pensamientos desagradables venían por oleadas, como intrusos a mi mente… la teta, el cuido, la noche a la que le había desarrollado pavor, los cólicos y su llanto. Tenía una necesidad de correr, y, peor aún, saltar al vacío para dejar todo esto atrás. No me sentía así siempre: las sensaciones aparecían de un pronto a otro y podían durar horas, al igual que el dolor de cabeza. Venía como una nube de humo y traía consigo llanto y miedo… mucho miedo. Era un retumbo interno junto con un zumbido en los oídos. Yo sabía que estaba ahí, junto a él, pero no soportaba la idea de que nos quedáramos solos. Ambos llorábamos sin poder reaccionar, y sentía culpa, mucha culpa, por no poder cuidar bien a mi bebé”.

“En otros momentos mi cabeza iba a mil por hora. Quería dormir, pero no podía. Mi esposo dormía con bebé y me lo entregaba ya temprano en la mañana para que yo lo cuidara. Luego él se iba al trabajo y yo sentía que no podía estar a solas con él; eran un par de horas de mucha angustia hasta que llegaba alguien de mi familia a ayudarme. Le tenía pavor a mi bebé, no soportaba oírlo llorar, incluso le pedía a mi familia alejarlo de mí, aunque la sensación de ternura y de muchísimo amor también estaban presentes. Era algo muy confuso porque el miedo me doblegaba. Sé que no era un “baby blues”, que no solamente estaba triste, era algo que iba más allá de mí, de mi entendimiento y de mi voluntad. Quería estar bien, pero no podía. Fue una bendición haber contado con un oasis, con mi red de cuido para mi bebé y para mí: ahí estaba mi esposo, mi madre, mi hermana y el personal que me atendió. Tomó unos meses volver a sentirme yo. Pero lo pude hacer. Hoy sé que sí hay esperanza para quien atraviesa por algo así”.

Después de tantos años, ella y yo un día repasamos los detalles de cómo inició este proceso. Nos dimos cuenta de los temores y los estigmas que se tuvieron que vencer para que se pudiera atrever a solicitar atención en salud mental, para aceptar, incluso para sí misma, que estaba deprimida en un momento tan especial. Sí, que tenía una depresión postparto. Había colapsado y no daba abasto con lo que se espera de ella –el mundo, la sociedad, la cuñada, su propia mamá–. Ahora, tantos años después, sin embargo, lo tenía más claro, y sin culpa lograba comprenderlo.

Sí, esa bendita culpa la sustituía por un agradecimiento consigo misma porque tuvo el atrevimiento de levantar la mano y pedir apoyo, por hablarlo y aceptarlo, por tolerar las críticas y los juicios de valor o las miradas inquisidoras que enviaban mensajes que ella percibía más o menos así: “¿cómo va a estar deprimida si se cumplió su deseo, si tiene ese bebé tan hermoso y sanito?”, “eso de hacerse la que tiene depresión es ser una malagradecida con Dios y con la vida”, “pero si tiene gente que le ayuda, no sé por qué se queja tanto”. Ya aquellas palabras no le importaban porque sabía que hizo lo correcto en el instante clave.

Hoy mira atrás mientras él corretea por el jardín. En este momento puede sentir el amor en toda su dimensión, sin las barreras de antes. Sabe que lo ama y que el tratamiento que recibió fue también un acto de amor, de autocompasión, una forma de pensar en ellos como diada, o como un trío, incluyendo al papá. Ahora reconoce que no todo fue perfecto, que muchas cosas no salieron como se habían planeado o como ella lo fantaseó desde pequeña, pero lo acepta con paz, sabiendo que esta historia trajo otras oportunidades.

En tiempos en que se ha hablado tanto sobre la depresión y psicosis postparto debido al revuelo mediático de un caso en Estados Unidos, en buena medida enfocado en convertir a los espectadores en jueces sobre quién o quiénes fueron los culpables de la tragedia, y a pocos días del 10 de octubre, día mundial de la salud mental, es necesario repensar los mensajes en torno a esta discusión. Aquí lo verdaderamente importante es traerse abajo los mitos, reafirmando que estas condiciones se presentan en el 10-15% de las mujeres luego del parto, que hay causas biológicas y ambientales que influyen en su aparición; aceptar la existencia de la depresión en estas circunstancias no implica que existan culpables. Es necesario, también, reafirmar la importancia de buscar un adecuado tratamiento para proteger, en particular, la calidad del vínculo con bebé. Esta siempre es una prioridad fundamental.

Pero más aun, lo más valioso es afirmar, mamá, que se vale buscar ayuda, que se puede hablar al respecto, presentarse en el EBAIS y contar lo que está sucediendo, llamar a la persona de confianza para alertar sobre el malestar, exponerle a su pareja abiertamente lo ocurrido, y saber que el estado de ánimo no determina el amor que se le tenga a bebé. Se puede estar deprimida y amar profundamente al mismo tiempo.

Buscando ayuda, atendiéndose, cuidándose usted, se cuida también al bebé. Si usted o alguien cercana está pasando por una situación así, permítase escuchar, no juzgar, decirle explícitamente que cuenta con su apoyo, y juntos, o con la ayuda de alguien más, reafirmar que pueden buscar la atención correspondiente. El beneficio será invaluable.