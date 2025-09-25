Un incendio en una vivienda de 200 metros cuadrados en San Rafael de Cerros de Quepos sorprendió a los bomberos este jueves, no solo por la emergencia, sino por la inesperada ayuda que recibieron.

Cuando las unidades llegaron al sitio, la primera persona que encontraron fue Ángela Flores, de 59 años, madre del bombero a cargo, Fabián Fallas.

Ella relató que, al percatarse de la situación, corrió por un extintor y, junto con los vecinos, logró controlar las llamas antes de que el fuego consumiera toda la estructura. Gracias a esa acción se logró salvar el 90% de la vivienda y un niño que se encontraba dentro de la vivienda.

“Yo escuché gritos y corrí a ver qué era lo que estaba sucediendo y vi que se estaba quemando una casa, estaba con mucho humo y corrí a mi casa, que gracias a Dios mi hijo es bombero y tiene extintores en mi casa”, indicó Ángela Flores.

“Gracias a ella y al hijo que mantiene extintores en su casa no pasó a más. Yo estaba con las mangueras y se me facilitó con los extintores controlar las llamas. Gracias al hijo de ella que le aconsejó tener extintores. Igual a unos vecinos que me ayudaron que también tenían otros extintores, entonces se nos hizo más fácil controlar las llamas“, indicó el dueño de la casa afectada.

De acuerdo con el informe oficial de Bomberos, el fuego afectó cerca de 20 metros cuadrados, pero se logró salvar el resto de la vivienda.

Mamá de bombero ayuda a apagar incendio.

“El día de hoy nos despacharon a un incendio estructural en San Rafael de Cerros de Quepos. A nuestra llegada se observa que existió fuego en 20 metros cuadrados en una vivienda de 200 metros cuadrados, donde se salvaron 180 metros cuadrados”, explicó el bombero a cargo, Fabián Fallas.

La rápida acción no solo evitó pérdidas materiales mayores, sino que también permitió rescatar a un niño que se encontraba dentro de la casa.

“Con ayuda de los vecinos, con mangueras y extintores pudieron hacer el control y así salvar los daños materiales como las vidas, ya que se encontraba un niño dentro de la estructura“, agregó el bombero.

“También quiero resaltar es algo muy particular, dentro los vecinos se encontraba mi mamá colaborando en la extinción del incendio con el extintor de la casa“, concluyó Fallas.