Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Maluma y la arquitecta colombiana Susana Gómez atraviesan un nuevo momento de felicidad familiar tras convertirse nuevamente en padres.

El cantante dio a conocer este martes 15 de setiembre que nació su segundo hijo, un niño al que decidieron llamar Orión Londoño Gómez.

La noticia fue anunciada por el propio artista a través de sus plataformas digitales, donde publicó una tierna imagen en compañía de su familia. La fotografía no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron sus felicitaciones y buenos deseos por la llegada del nuevo integrante.

De acuerdo con lo informado por Maluma, el pequeño Orión nació el lunes 14 de setiembre. Asimismo, medios colombianos señalaron que el nacimiento tuvo lugar en Medellín, ciudad donde nació el intérprete de éxitos como Hawái, Felices los 4 y Según quién.

Con este nuevo integrante, Maluma y Susana Gómez amplían su familia y viven nuevamente la experiencia de la paternidad. Orión se convierte en el segundo hijo de la pareja y llega para acompañar a París Londoño Gómez, su primera hija, quien nació en marzo de 2024.

El cantante, cuyo nombre de nacimiento es Juan Luis Londoño Arias, suele compartir públicamente algunos momentos importantes relacionados con su faceta como padre. Sin embargo, tanto él como Susana han procurado mantener alejados de los reflectores muchos detalles de su vida familiar y de la crianza de sus hijos.