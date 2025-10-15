El reconocido cantante colombiano Maluma dejó Costa Rica recientemente, luego de disfrutar de unos días de descanso en las playas del país, una experiencia que él mismo calificó como “demasiado chimba”.

Durante su visita, el artista compartió en redes sociales varios momentos junto a su pareja, la arquitecta Susana Gómez, y su hija París, quienes lo acompañaron en este viaje familiar.

Según las publicaciones, el intérprete de Felices los 4 aprovechó la estadía para desconectarse de los escenarios y disfrutar del sol, el mar y la tranquilidad de la zona de Tamarindo, en Guanacaste.

Maluma no ocultó su entusiasmo por la experiencia en suelo tico. En un video publicado en sus redes, el colombiano expresó su cariño hacia el país y su gente, resaltando la calidez con la que fue recibido.

“Uy parche demasiado chimba, estuvimos en la parte de Tamarindo y todo el mundo muy muy amable, se siente la buena vibra, la verdadera Pura Vida en Costa Rica”, destacó Maluma.

El artista aprovechó la escapada para disfrutar de la naturaleza costarricense antes de volver a su agenda de compromisos.

Según imágenes compartidas en redes sociales, fue visto este miércoles abordando su jet privado, marcando así el final de su breve pero intensa visita.

Video del usuario @ajsoleram en TikTok.

La presencia de Maluma no pasó desapercibida entre sus seguidores costarricenses, quienes compartieron en redes sociales imágenes y videos del cantante durante su paso por el país.

Con su visita, Maluma se suma a la lista de artistas internacionales que han escogido a Costa Rica como destino para descansar y reconectarse con la naturaleza, atraídos por su clima tropical, su hospitalidad y, como él mismo lo expresó, su inigualable “Pura Vida”.